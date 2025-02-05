Казахстанцы будут получать счета за комуслуги в единой квитанции

Как сообщается на официальном сайте
ведомства, с ноября прошлого года ведется активная работа над внедрением Единой квитанции для всех коммунальных услуг.
Отмечается, что квитанция разрабатывается в целях объединения всех платежей. Для удобства плательщиков вся информация будет собрана в одной квитанции. Причем такую систему планируется сделать доступной не только в городах, но и в районных центрах и селах.
Единая квитанция выставляется онлайн через банки второго уровня, а оплатить ее можно в несколько кликов. По запросу также доступна бумажная версия.
"Региональные акиматы уже включились в работу, и в ряде населенных пунктов жители могут получать цифровые квитанции. Продолжаем масштабирование и упрощение процессов для граждан", - подчеркнула вице-министр ведомства Жаннат Дубирова.
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