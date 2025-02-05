Самолет для Назарбаева? “Казахмыс“ сделал заявление

В корпорации "Казахмыс" прокомментировали информацию о якобы покупке самолета для первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Ранее в сети появилась информация, что "Казахмыс" якобы купил Назарбаеву бизнес-джет Airbus ACJ TwoTwenty за 84 миллиона долларов.

"В связи с распространением в ряде СМИ и социальных сетей информации о якобы приобретенном корпорацией "Казахмыс" самолете для первого президента Казахстана официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корпорация не осуществляла закупку воздушных судов для каких-либо физических лиц.