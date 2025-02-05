"Спрашивает число, месяц и год": казахстанец с одним и тем же вопросом постоянно звонит в службу "109"

В копилке контакт-центра Павлодарской области есть разные курьезы. Так, один из местных жителей справлялся через службу "109" о делах супруги, а другой - о числе и месяце, передает NUR.KZ со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

Как рассказал руководитель службы "109" Абзал Кабдраш, шутки шутками, но такие вопросы занимают линию и мешают сотрудникам оказать помощь действительно в ней нуждающимся.

"Один житель области постоянно звонит и спрашивает, какие сегодня число, месяц и год. Мы объясняем, что не можем заниматься такими вопросами и занимать линию, так как можем пропустить действительно важные звонки. Однако мы не можем не ответить на звонок - это наша обязанность", - пояснил Абзал Кабдраш.

Звонят школьники, молчат, дышат в трубку или вовсе прикладывают телефон к динамикам телевизора, по которому показывают мультфильм. В таких случаях операторы службы "109" обязательно перезванивают на номер и узнают, все ли в порядке, просят ответить родителей.

Порой нетрезвые павлодарцы просят вызвать такси. Тогда операторы устанавливают местоположение и данные звонившего и передают их полицейским, чтобы те узнали о социально-бытовых условиях человека.

И все же большинство жителей области обращаются с реальными проблемами. Лидерство сохраняют вопросы ЖКХ: водо-, электро-, теплоснабжение. Выясняют люди и справочную информацию.

Много вопросов по соцобеспечению и здравоохранению. В ноябре 2024 года поступил звонок насчет пособия по уходу за людьми с инвалидностью. Вопрос отработали в тот же день.

Операторы всегда звонят заявителям для выяснения, удовлетворило ли их решение обращения. В противном случае вопрос фиксируют как нерешенный, и он идет в пассив рейтинга соответствующих акимов административных единиц области.

"Время, которое занимает решение вопроса, зависит от категории звонка. Например, по открытым люкам решается в течение часа, вопрос выделения субсидий, грантов - до недели, санитарная обрезка деревьев - до двух недель", - уточнил руководитель службы.

За прошлый год операторы "109" приняли 107 421 обращение, все заявки отработаны. По сравнению с 2023 годом увеличение составило 15,37%. Больше всего обращаются жители областного центра - свыше 100 тысяч раз. Меньше всего зарегистрировано звонков из Майского района - всего 31.