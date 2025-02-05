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05.02.2025, 15:03

Что пишут иностранные СМИ об отчете Казахстана по крушению самолета AZAL

Новости Казахстана 0 747

По всему миру иностранные СМИ осветили отчет Казахстана с предварительными результатами расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение 25 декабря близ Актау, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: instagram.com/mangystau_audany
Фото: instagram.com/mangystau_audany

На новостном портале EurAsia Daily акцентировали внимание на то, что обнаружены многочисленные сквозные повреждения в хвостовой части фюзеляжа, на левом двигателе и крыле, что указывает на возможное внешнее воздействие.

"Во время полета системы зафиксировали звуковой удар, происхождение которого неизвестно", - указали в СМИ.

В Reuters написали, ссылаясь на источники в правительстве Азербайджана, что пассажирский самолет был поражен российской системой ПВО "Панцирь-С".

"Азербайджанская сторона располагает фрагментом ракеты системы "Панцирь-С", который был извлечен из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы", - сообщил источник.

Информагентство Турции Anadolu Agency отметило, что расследования авиакатастрофы продолжаются, включая дополнительные проверки, чтобы установить происхождение повреждений, вызванных внешними объектами.

"Кадры с места крушения показали большие отверстия в хвостовой части самолета, что породило спекуляции о возможной атаке", - говорится в публикации.

В новости американского CBS News говорится, что хотя были обнаружены внешние повреждения, окончательные причины катастрофы остаются неясными.

"Предварительный отчет объемом 53 страницы, опубликованный министерством транспорта Казахстана, включает фотографии самолета, покрытого отверстиями, но не указывает причину, по которой самолет отклонился от курса и потерпел крушение в западном городе Актау", - указывается в информации.

Информагентство Китая "Синьхуа" в публикации упоминает фрагменты переговоров и указание на введение плана "Ковер".

"Фраза "Грозный "Ковер" в 15 минут радиусом 50" повторяется в разных вариациях порядка 10 раз", - говорится в информации.

На новостном сайте Аргентины Infobae сообщили, что предварительный отчет казахстанских властей указывает на вероятность столкновения с "внешними объектами" как основную версию причин крушения самолета.

"Министерство транспорта Казахстана в своем официальном отчете указало, что эта версия "высоко вероятна"", - отметили в публикации.

На французском новостном сайте Europe 1 также написали, что точная причина аварии еще не установлена и будут проведены "расследования и экспертизы", чтобы установить природу и происхождение этих повреждений.

Итальянский сайт Fanpage.it тоже обращает внимание на вероятной причине катастрофы, упоминая о возможном повреждении самолета внешними объектами перед его падением.

Напомним, что накануне министерство транспорта опубликовало отчет, в котором указывалось, что расследование, проведенное в рамках отчета, "не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности", и работа комиссии по детальному обследованию повреждений конструкции самолета продолжается.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Andrew110
Andrew110
Зачем читать мнения непонятно кого, если можно самому прочитать отчет?
06.02.2025, 03:43
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Как бы не было обидно, не надо забывать чьей колонией мы являемся. Поэтому наши отчёты все в скользь.
05.02.2025, 11:18
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