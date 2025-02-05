Куда бежать казахстанцам в случае начала войны

Чингис Аринов отметил, что в рамках проекта закона по вопросам гражданской защиты вводится новый термин «простые укрытия».

«Мировая практика показывает, что в этих конфликтах, происходящих на территории города, простые укрытия дают большой эффект. Это паркинги, подвалы, подземные какие-то сооружения. В мире отошли от практики строительства больших бомбоубежищ и использования больших конструкции. Эти простые укрытия дадут нам возможность, порядка 14 млн разместить там (в случае угрозы – Ред.). Мы сейчас идем к таким простым решениям, которые не потребуют выделения больших финансовых средств», – добавил он.

По его словам, такие меры направлены на сохранение жизни и здоровья наших граждан.

12 сентября депутат Ермурат Бапи на презентации проекта трехлетнего бюджета страны заявил о риске войны в 2030 году. В этой связи его возмутили расходы на оборону.