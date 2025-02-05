Нацбанку предложили печатать больше денег

По словам мажилисмена Серика Егизбаева, сегодня государству хронически не хватает средств для финансирования аграриев.

"Предлагаем правительству и Нацбанку принять смелое решение по увеличению эмиссии денежной массы, или, попросту говоря, включить печатный станок хотя бы на объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства. Такой подход поможет аграриям более безболезненно адаптироваться к новым экономическим условиям", – предложил он.

Мажилисмен заявил, что государство не выплатило фермерам субсидии на 296 млрд тенге за 2024 год.

"На 2025 год уже имеется дополнительная потребность в сумме 110 млрд тенге. Фермеры ожидают исполнения своих заявок до двух лет. Из-за задержек этих выплат им приходится покрывать расходы за счет дорогих кредитов банков, что ухудшает их финансовое положение", – отметил он.

На все запросы депутаты получают один и тот же ответ – нет денег, посетовал Егизбаев.