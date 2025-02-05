Самолет санавиации совершил жесткую посадку в Костанайской области

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"В условиях сильного бурана, в 1,5 километрах от города Аркалык, вблизи аэропорта, самолет санитарной авиации АН-2, следовавший рейсом Костанай – Аркалык, совершил жесткую посадку. На борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача", - говорится в сообщении.

Указывается, что на место происшествия были направлены пожарные расчеты и отряд спасателей ДЧС области.