Самолет санавиации совершил жесткую посадку в Костанайской области

Самолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В условиях сильного бурана, в 1,5 километрах от города Аркалык, вблизи аэропорта, самолет санитарной авиации АН-2, следовавший рейсом Костанай – Аркалык, совершил жесткую посадку. На борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача", - говорится в сообщении.
Указывается, что на место происшествия были направлены пожарные расчеты и отряд спасателей ДЧС области.
"Все находившиеся на борту были быстро обнаружены и доставлены в город Аркалык. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - указывается в сообщении.
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