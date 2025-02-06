Видео с обращением девушки из Чечни прокомментировала полиция Казахстана

Кадр из видео

Согласно информации ДП, задержание произошло по факту поступления сообщения от родственников из Чечни об ее исчезновении.

"Гражданка была установлена и доставлена в Макатский районный отдел полиции. Установлено, что она покинула дом по собственной воле. С нее была взята объяснительная, после чего она была отпущена", - сообщила пресс-служба ДП региона.

Вместе с тем, российская правозащитница Светлана Анохина ранее на своей странице в Instagram опубликовала пост, что у Эльзы Солтаевой отобрали документы в полиции во время задержания в поселке Доссор. По ее словам, вместе с ней был также задержан активист Владислав Хорев, который помог ей бежать, как уже помогал другим нескольким кавказским девушкам.

Анохина разместила видео, где Эльза Солтаева представилась и рассказала, что 3 февраля по собственному желанию убежала из дома из-за недопонимания и домашнего насилия. Она также сообщила, что ее задержала полиция и "отобрали документы и не отдают", и попросила о помощи и максимальной огласке сложившейся ситуации.