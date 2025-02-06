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05.02.2025, 20:26

Видео с обращением девушки из Чечни прокомментировала полиция Казахстана

Новости Казахстана 0 970

Полиция Атырауской области подтвердила задержание 24-летней гражданки РФ Эльзы Солтаевой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Согласно информации ДП, задержание произошло по факту поступления сообщения от родственников из Чечни об ее исчезновении.

"Гражданка была установлена и доставлена в Макатский районный отдел полиции. Установлено, что она покинула дом по собственной воле. С нее была взята объяснительная, после чего она была отпущена", - сообщила пресс-служба ДП региона.

Вместе с тем, российская правозащитница Светлана Анохина ранее на своей странице в Instagram опубликовала пост, что у Эльзы Солтаевой отобрали документы в полиции во время задержания в поселке Доссор. По ее словам, вместе с ней был также задержан активист Владислав Хорев, который помог ей бежать, как уже помогал другим нескольким кавказским девушкам.

Анохина разместила видео, где Эльза Солтаева представилась и рассказала, что 3 февраля по собственному желанию убежала из дома из-за недопонимания и домашнего насилия. Она также сообщила, что ее задержала полиция и "отобрали документы и не отдают", и попросила о помощи и максимальной огласке сложившейся ситуации.

"Я знаю, что за мной едут родственники. Они будут совсем уже скоро, и я боюсь, что они меня убьют", - сказала Эльза Солтаева.

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