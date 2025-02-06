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05.02.2025, 20:35

Кулибаев ведет переговоры о выплате 1 миллиарда долларов в пользу государства

Новости Казахстана 0 1 016

На днях один из анонимных Telegram-каналов сообщил о достижении договорённости между казахстанскими властями и бизнесменом Тимуром Кулибаевым относительно возвращения им активов на сумму около $1 млрд, передает eurasiatoday.ru

Фото с сайта eurasiatoday.ru
Фото с сайта eurasiatoday.ru

Насколько эта информация достоверна, неизвестно, но её обсуждение перекрыло даже публичные дискуссии об опасности ядерной войны, пишет  эксперт в области энергетики Олжас Байдильдинов.

«Что вполне объяснимо — новость про семью Кулибаевых обычно легко перекрывает практически любую информповестку в РК», — заметил специалист.

По словам Байдильдинова, его завалили вопросами о гипотетическом соглашении Кулибаевых с властями, как будто ему о таких вещах должны докладывать в первую очередь.

Как сообщил эксперт, по его расчётам на 8 ноября, сумма возвращённых/выплаченных активов и средств Тимура Кулибаева вкупе со средствами Благотворительного фонда «Халык» уже давно превышает $1 млрд.

«А если добавить к ней и выплату обсуждаемого миллиарда, то это суммарно свыше $2 млрд или 20% от совокупного капитала Тимура и Динары Кулибаевых по оценке Forbes… Я бы считал эту новость больше положительной, нежели отрицательной, как её выставляют в казахстанских СМИ. Компании Тимура Аскаровича играли и играют важную роль в структуре экономики страны, а достижение подобных договорённостей (если они есть) — это сигнал о завершении периода турбулентности», — отметил Байдильдинов.

Он добавил, что для страны было бы лучше, если эти и другие активы/средства будут работать в РК, а не в экономике других стран.

«Для многих было загадкой, не уедет ли Тимур Кулибаев из Казахстана, продав активы в РК, поскольку во всех СМИ периодически упоминается о том, что супруга и дети основное время проживают за границей. Если стороны пришли к таким договорённостям — это позитивное событие для дальнейшего развития и инвестирования в новые проекты», — заключил Байдильдинов.

В свою очередь, политолог Андрей Чеботарёв предположил, что Кулибаев и его команда заинтересованы в налаживании конструктивных отношений с властями.

По мнению эксперта, в пользу этого говорит тот факт, что в октябре в правительстве РК представили проект  сахарного завода в Жамбылской области мощностью переработки 1 млн тонн в год. Партнёрами в этом проекте выступают холдинг «Байтерек» и ТОО «К-Агро Холдинг», входящее в состав компаний Кулибаева.

Чеботарёв рассматривает новости о договорённостях бизнесмена с властями как «сигнал для других держателей крупного капитала о том, что при аналогичном взаимодействии с государством нет повода для тревоги за свои инвестиции в стране».

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