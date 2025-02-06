Знание казахского языка обязательно: как получить гражданство РК

Гражданство Казахстана можно получить в упрощённом и общем порядке.
В упрощённом порядке право на гражданство имеют следующие категории лиц, передает inbusiness.kz со ссылкой на Polisia.kz:
Согласно изменениям в законодательство, теперь для получения гражданства по общему порядку необходимо предоставить сертификат, подтверждающий знание государственного языка (казахского) на базовом уровне, а также знания основных положений Конституции РК и истории Казахстана. Для получения гражданства по общему порядку иностранные граждане должны выполнить одно из следующих условий:
Список документов для получения гражданства можно получить в органах миграционной службы.
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