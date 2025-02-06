Знание казахского языка обязательно: как получить гражданство РК

Гражданство Казахстана можно получить в упрощённом и общем порядке.

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В упрощённом порядке право на гражданство имеют следующие категории лиц, передает inbusiness.kz со ссылкой на Polisia.kz:

Иностранцы, состоящие в браке с гражданами РК;

Соотечественники (кандасы), постоянно проживающие на территории РК на законных основаниях;

Этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях РК;

Граждане России, Беларуси и Кыргызстана на основе международных соглашений.

Согласно изменениям в законодательство, теперь для получения гражданства по общему порядку необходимо предоставить сертификат, подтверждающий знание государственного языка (казахского) на базовом уровне, а также знания основных положений Конституции РК и истории Казахстана. Для получения гражданства по общему порядку иностранные граждане должны выполнить одно из следующих условий:

Прожить на территории Казахстана не менее 5 лет;

Или состоять в браке с гражданином Казахстана не менее 3 лет.

Список документов для получения гражданства можно получить в органах миграционной службы.