Нацбанк разъяснил процедуру выкупа “белых“ долларов

В Национальном банке разъяснили процедуру выкупа "белых" долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz . По данным регулятора, вопрос о возможности вывоза банкнот, выпущенных c 1996 до 2013 год, поднимался от имени банков второго уровня Ассоциацией финансистов Казахстана.

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"Национальный банк в качестве временного решения предоставляет БВУ возможность вывоза не востребованной в банковской системе наличной иностранной валюты. Данный механизм предусматривает покупку Национальным банком наличной иностранной валюты в долларах "старого" образца у БВУ и ее последующую продажу на внешних рынках. Условия проведения указанных операций по запросу БВУ доведены до их сведения", - сообщили в Нацбанке на запрос Tengrinews.kz.

Вместе с тем уточняется, что Национальный банк не осуществляет операций с обменными пунктами.

"Для пополнения кассы обменного пункта наличной иностранной валютой уполномоченным организациям необходимо обратиться в БВУ, с которым у них заключен договор на покупку наличной иностранной валюты, согласно закону о валютном регулировании", - добавили в Нацбанке.

Ранее стало известно, что Национальный банк Казахстана выкупает доллары старого образца у банков для последующего вывоза их за рубеж. В конце прошлого года НБК осуществил вывоз невостребованных наличных долларов, принятых у БВУ, на сумму 48 миллионов долларов.

В результате проведенной работы НБК достиг договоренности напрямую с Федеральной резервной системой США по приему наличных долларов старого образца. Комиссионное вознаграждение по данным операциям теперь снижено до 0,3 процента.

Напомним, ранее читатели обратились в редакцию и рассказали, что при снятии крупной суммы в долларах с депозита в одном из банков сотрудники извинились за то, что могут выдать наличные только "белыми" долларами старого образца. Выяснилось, что в 2024 году многие казахстанцы столкнулись с проблемой, когда при зарубежных поездках им отказывались менять долларовые банкноты в дизайне до 2009 года, также называемые "белыми" долларами. Во многих странах предпочтение отдают более новым, "синим" долларам.