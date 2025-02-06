18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.97
537.8
5.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.02.2025, 07:38

Когда банки могут снизить проценты по депозитам казахстанцев

Новости Казахстана 0 928

По открытым депозитам банки могут лишь повышать ставки вознаграждения. Снизить проценты просто так нельзя – такая возможность есть только при продлении вклада. Подробнее о механизме читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Депозиты – популярный в Казахстане способ сохранить и приумножить сбережения. По последним данным, казахстанцы хранят в банках более 24,5 трлн тенге.

Однако, чтобы получить максимум прибыли, вкладчикам нужно учесть условия, по которым открываются вклады в банке.

Как объясняют в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, обращать внимание стоит на вид вклада, срок его действия и наличие возможности досрочного изъятия накоплений.

Не последнюю роль в выгодности депозита играет его процентная ставка. Она будет действовать в течение всего срока, на который открыт вклад. Однако здесь есть свои нюансы.

Дело в том, что банки могут изменить ставку вознаграждения и по уже действующим, но только в сторону повышения, то есть делая депозиты более выгодными для своих клиентов.

А вот понижать процентную ставку по ранее открытым вкладам они не имеют права. Такая возможность у них появляется только во время пролонгации депозита, то есть при завершении его срока и дальнейшем продлении.

У несрочных депозитов пролонгация обычно происходит в автоматическом режиме, поэтому казахстанцам следует самостоятельно следить за изменением процентной ставки в момент перезаключения договора – ведь ее установят в том размере, который действует в банке на момент продления.

Таким образом, снижение ставки вознаграждения может произойти только в момент продления вклада, и то, если сам банк начал привлекать депозиты под более низкие проценты.

Впрочем, сейчас в этой сфере наблюдается обратная картина – все больше банков второго уровня повышают ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам. Не последнюю роль в этом сыграла базовая ставка, которую Национальный банк РК повысил в конце ноября до 15,25%.

Также напомним, что в одном из банков Казахстана есть депозиты с плавающей ставкой. То есть она может меняться вне зависимости от срока договора.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...