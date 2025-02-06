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06.02.2025, 08:00

"Прекрасная новость для тенге": как решение Минфина России может укрепить нацвалюту Казахстана

Новости Казахстана 0 3 192

На стоимость тенге к доллару США влияют разные факторы, включая экономические решения других стран. Например, уменьшение объемов покупки валюты и золота Минфином РФ. Об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Согласно сообщению "Интерфакс", с 7 февраля по 6 марта текущего года Министерство финансов Российской Федерации планирует снизить объемы денег, выделяемых на покупку иностранной валюты и золота почти на 20% – всего 66,5 млрд рублей.

"Это почти на 20% меньше, чем дневной объем в период с 15 января по 6 февраля (4,1 млрд рублей, в сумме 70,2 млрд рублей)", – отмечается в источнике.

В свою очередь аналитики Telegram-канала Tengenomika отмечают, что это может стать хорошей новостью для национальной валюты Казахстана – тенге.

Как решение РФ повлияет на тенге

"Как итог, курс рубля к доллару США (USDRUB) на межбанке в РФ укрепился резко почти на 2,4% до 98,2 (рубля за доллар – прим. ред.).

Это прекрасная новость для обменного курса тенге к доллару США (USDKZT), поскольку участники валютного рынка KASE существенно оглядываются на состояние рубля. Сегодня, к примеру, курс тенге уже успел укрепиться к доллару США на 1,3% – с 522,4 до текущих 515 тенге.

Мы полагаем, что позитивный фактор укрепления рубля может стать основанием для еще большего укрепления курса тенге, при прочих равных", – сообщают в Tengenomika.

Что повлияет на тенге в 2025 году

Как отмечалось ранее в сообщении Нацбанка, в феврале текущего года ожидаются продажи валюты из Нацфонда на сумму 550-650 млн долларов, а также продажи 250 млрд тенге, которые ранее Нацбанк получил от продажи золота.

При этом указывалось, что все эти операции могут повлиять на курс тенге.

В то же время в Национальном банке отмечают, что в краткосрочной перспективе динамика национальной валюты Казахстана будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

Напомним, что Национальный банк РК планирует сократить трансферты из Нацфонда. Как считают эксперты, такая ситуация может негативно отразиться на курсе тенге.

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