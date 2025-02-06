4,5 миллиона долларов на Казахстан - пресс-секретарь Трампа обвинила администрацию Байдена

Белый дом рассекретил траты администрации Джо Байдена. В частности, команда демократа выделяла деньги на "борьбу с дезинформацией в Казахстане", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает Tengrinews.kz .

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В ходе брифинга Каролин Левитт обвинила администрация Джо Байдена "в глупости" и заявила, что та потратила два миллиона долларов на смену пола в Гватемале.



Помимо этого, США при Байдене выделяли миллионы долларов на новое шоу "Улица Сезам" в Ираке и "борьбу с дезинформацией в Казахстане".

"На создание нового шоу в Ираке было выделено 20 миллионов долларов, а на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане - 4,5 миллиона. Еще шесть миллионов долларов Байден направил на "финансирование туризма" в Египте", - заявила Левитт.

О борьбе с какой дезинформацией идет речь, пресс-секретарь Трампа не пояснила.