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06.02.2025, 10:33

Казахстанка выпила три рюмки коньяка и поехала в магазин за мороженым

Новости Казахстана 0 477

Жительницу Павлодарской области наказали за поездку за мороженым после нескольких рюмок коньяка. Ее лишили водительских прав на семь лет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Иллюстративное фото: baona / Getty Images
Иллюстративное фото: baona / Getty Images
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Щербактинского района в январе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла транспортным средством Chevrolet Cobalt в селе Хмельницкое, где была остановлена сотрудниками отдела полиции Щербактинского района.

"На судебном заседании женщина пояснила, что около 20.00, находясь дома, выпила три рюмки коньяка, после чего села за руль автомобиля, чтобы съездить в магазин за мороженым", - уточнили в суде.

Автоледи свою вину признала и раскаялась, а также просила суд не лишать ее права управления транспортными средствами.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у женщины установили легкую степень алкогольного опьянения.

Щербактинским районным судом правонарушительницу признали виновной по ч.1 ст.608 КоАП РК. Ей назначили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Ранее девушку за рулем автомобиля марки Toyota Yaris остановили в Павлодаре и отправили на медосвидетельствование. Оно подтвердило состояние алкогольного опьянения. Материал направили в суд.

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