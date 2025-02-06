Первая АЭС в Казахстане: премьер дал поручение

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития атомной энергетики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

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На встрече были обсуждены текущие шаги по реализации поручений Президента, данных на расширенном заседании правительства, касающихся развития энергетического сектора и создания ядерного кластера в стране.

В соответствии с задачей был представлен прогнозный баланс электрической энергии на 2025-2031 годы. Учитывая стабильный рост потребления электроэнергии, предполагается, что мощность новых электростанций будет составлять 26,5 ГВт к 2035 году, включая модернизацию существующих объектов с привлечением частных инвестиций.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил о проведенных переговорах с потенциальными поставщиками для строительства первой атомной электростанции в Казахстане.

Олжас Бектенов отметил, что при строительстве АЭС следует обеспечить максимальный экономический эффект для страны, с особым вниманием к локализации производства и трансферу технологий при выборе подрядчиков.

Кроме того, на совещании были затронуты перспективы развития атомной науки и образовательных программ для подготовки специалистов в атомной отрасли. Обсуждения велись с участием экспертов, таких как руководитель ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин, директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков и директор Института ядерной физики Саябек Сахиев.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с "Самрук-Казына" разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли, подчеркнув необходимость четкого видения и всестороннего анализа для выбора наиболее подходящих мест строительства будущих АЭС, а также современных и безопасных технологий. Глава государства также отметил, что ожидает от правительства и Парламента предложений по месту возведения второй атомной станции.