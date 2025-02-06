Kcell предлагают продать. Подробности

В беседе с корреспондентом LS он пояснил, что на данный момент в рамках указа президента по либерализации экономики работает национальный офис по приватизации. Уже составлен и направлен в правительство определенный список объектов, который рассматривается к реализации.

"Утверждать компании, которые войдут в окончательный список, будет специальная государственная комиссия. Мы планируем провести ее в течение февраля и по итогу будем принимать решение, будет ли Kcell включен в лист или нет", – сообщил Омаров.

Он добавил, что АЗРК рекомендует к приватизации около 600 активов. Помимо сотового оператора речь идет о субъектах естественных монополий, спортивных комплексах, социальных объектах, коммерческих помещениях и др.

Помимо этого, Омаров рассказал о расследовании в отношении операторов связи (Kcell, Beeline и Tele2/Altel) по части согласованного повышения тарифов.

"Оно продолжается с прошлого года. Сейчас идут судебные тяжбы, по итогам которых будет принято решение", – заключил Омаров.

Между тем в АЗРК также сообщили LS, что агентство предложило правительству включить Kcell в комплексный план приватизации способом адресной продажи.