18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.97
537.8
5.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.02.2025, 12:12

Казахстанцы стали поднимать цены при продаже жилья

Новости Казахстана 0 949

По итогам января средние цены на вторичном рынке жилья в Казахстане выросли на 1,3% – до 385 тыс. тенге в среднем за квадрат. Повышение затронуло 17 городов страны. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
По итогам 2024 года на вторичном рынке жилья Казахстана рост цен составил 4,2%. Видимо, в новом году подорожание продолжится.

Дело в том, что, согласно данным портала "Крыша", казахстанцы заметно повысили ценники, которые они указывают в своих объявлениях о продаже жилой недвижимости.

Так, по итогам января 2025 года цены в предложениях по вторичному жилью выросли на 1,3%. Повышение было зафиксировано в 17 городах Казахстана. Теперь средняя цена одного квадратного метра составляет 385 тыс. тенге.

Наибольший рост за месяц наблюдался в Шымкенте (плюс 4,8%), Костанае (плюс 3,5%) и Актобе (плюс 3,2%). В Алматы и Астане средние ценники выросли на 1% и 1,8% соответственно. Единственным городом, где они снизилась, стал Актау (минус 6,4%).

Если сравнить с ценами, которые были в январе прошлого года, то текущие окажутся на 4,7% выше. Самое сильное подорожание было зафиксировано в Актау (на 9,5%) и Астане (на 8,7%).

В Шымкенте цены выросли на 7,7%, а в Алматы – на 5,1% за год. Снижение цен было замечено только в Караганде (на 1,1%) и Таразе (на 0,1%).

 
Город Средние цены
за 1 квадратный метр вторичного жилья
(Январь 2025 года)
Цена К декабрю
2024 года		 К январю
2025 года
Алматы ₸758 268 1,8% 5,1%
Астана ₸758 268 1,0% 8,7%
Шымкент ₸758 268 4,8% 7,7%
Атырау ₸758 268 2,0% 3,3%
Костанай ₸758 268 3,5% 5,3%
Петропавловск ₸758 268 1,4% 8,1%
Усть-Каменогорск ₸758 268 0,9% 2,3%
Караганда ₸758 268 1,7% –1,1%
Павлодар ₸758 268 1,6% 2,0%
Семей ₸758 268 1,2% 2,5%
Актау ₸758 268 –6,4% 9,5%
Уральск ₸758 268 1,4% 7,5%
Туркестан ₸758 268 0,9% 4,1%
Кокшетау ₸758 268 0,9% 3,9%
Талдыкорган ₸758 268 0,7% 3,3%
Актобе ₸758 268 3,2% 8,5%
Тараз ₸758 268 1,1% –0,1%
Кызылорда ₸758 268 0,8% 2,9%
По данным портала "Крыша"

 

Самое дорогое жилье в январе продавалось в Алматы – в среднем по 758 268 тенге за квадратный метр. Следом идет Астана (517 756 тенге) и Шымкент (453 172 тенге). Самое дешевое жилье предлагали купить в Кызылорде (246 108 тенге за "квадрат").

Текущий рост цен, помимо инфляции и повышенного спроса в некоторых регионах, аналитики также связывают информацией о возможной отмене льготы при уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже нового жилья.

Они отмечают, что многие застройщики уже повышают цены, несмотря на то что норма еще не обсуждается, а ее принятие намечено только на 2026 год. Цены предложения вместе с ними увеличивают и собственники вторичного жилья.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...