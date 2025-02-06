Казахстанцы стали поднимать цены при продаже жилья

По итогам января средние цены на вторичном рынке жилья в Казахстане выросли на 1,3% – до 385 тыс. тенге в среднем за квадрат. Повышение затронуло 17 городов страны. Подробности читайте на NUR.KZ.
Дело в том, что, согласно данным портала "Крыша", казахстанцы заметно повысили ценники, которые они указывают в своих объявлениях о продаже жилой недвижимости.
Так, по итогам января 2025 года цены в предложениях по вторичному жилью выросли на 1,3%. Повышение было зафиксировано в 17 городах Казахстана. Теперь средняя цена одного квадратного метра составляет 385 тыс. тенге.
Наибольший рост за месяц наблюдался в Шымкенте (плюс 4,8%), Костанае (плюс 3,5%) и Актобе (плюс 3,2%). В Алматы и Астане средние ценники выросли на 1% и 1,8% соответственно. Единственным городом, где они снизилась, стал Актау (минус 6,4%).
Если сравнить с ценами, которые были в январе прошлого года, то текущие окажутся на 4,7% выше. Самое сильное подорожание было зафиксировано в Актау (на 9,5%) и Астане (на 8,7%).
В Шымкенте цены выросли на 7,7%, а в Алматы – на 5,1% за год. Снижение цен было замечено только в Караганде (на 1,1%) и Таразе (на 0,1%).
|Город
|Средние цены
за 1 квадратный метр вторичного жилья
(Январь 2025 года)
|Цена
|К декабрю
2024 года
|К январю
2025 года
|Алматы
|₸758 268
|1,8%
|5,1%
|Астана
|₸758 268
|1,0%
|8,7%
|Шымкент
|₸758 268
|4,8%
|7,7%
|Атырау
|₸758 268
|2,0%
|3,3%
|Костанай
|₸758 268
|3,5%
|5,3%
|Петропавловск
|₸758 268
|1,4%
|8,1%
|Усть-Каменогорск
|₸758 268
|0,9%
|2,3%
|Караганда
|₸758 268
|1,7%
|–1,1%
|Павлодар
|₸758 268
|1,6%
|2,0%
|Семей
|₸758 268
|1,2%
|2,5%
|Актау
|₸758 268
|–6,4%
|9,5%
|Уральск
|₸758 268
|1,4%
|7,5%
|Туркестан
|₸758 268
|0,9%
|4,1%
|Кокшетау
|₸758 268
|0,9%
|3,9%
|Талдыкорган
|₸758 268
|0,7%
|3,3%
|Актобе
|₸758 268
|3,2%
|8,5%
|Тараз
|₸758 268
|1,1%
|–0,1%
|Кызылорда
|₸758 268
|0,8%
|2,9%
|По данным портала "Крыша"
Самое дорогое жилье в январе продавалось в Алматы – в среднем по 758 268 тенге за квадратный метр. Следом идет Астана (517 756 тенге) и Шымкент (453 172 тенге). Самое дешевое жилье предлагали купить в Кызылорде (246 108 тенге за "квадрат").
Текущий рост цен, помимо инфляции и повышенного спроса в некоторых регионах, аналитики также связывают информацией о возможной отмене льготы при уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже нового жилья.
Они отмечают, что многие застройщики уже повышают цены, несмотря на то что норма еще не обсуждается, а ее принятие намечено только на 2026 год. Цены предложения вместе с ними увеличивают и собственники вторичного жилья.
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