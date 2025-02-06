Куандык Бишимбаев обратился в суд

Куандык Бишимбаев обратился с иском в суд. Поводом для этого послужило то, что администрация учреждения не дает ему поощрение, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов. Архивное фото учреждения № 5 ДУИС по Акмолинской области, в котором отбывает наказание Бишимбаев

Как сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы, согласно действующему законодательству, к осужденным не применяется поощрение в случае наличия нарушения порядка отбывания наказания.

"Учитывая, что у данного осужденного имеется одно нарушение, поощрение к нему не применялось. Исковое заявление осужденного судом не удовлетворено", - отметили в пресс-службе.

При этом какое именно нарушение совершил Бишимбаев, не сообщается.

Напомним: 13 мая прошлого года в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.