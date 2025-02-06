Жумангарин попросил не паниковать

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По его словам, владельцы небольших магазинов, рынков и сервисных заведений могут не беспокоиться – реформа их не коснется.

«В рамках этих инициатив появилось очень много экспертов, было очень много различного рода заявлений. если не ошибаюсь, владельцы магазинов у дома из Костаная или Восточного Казахстана заявили, что НДС «отберет у них последний кусок хлеба». Но мы постоянно говорим, что малый бизнес, работающий с населением, не затрагивается. Они продолжат платить 4% в розничном режиме при годовом доходе до 2,4 млрд тенге. Для них в этой жизни вообще ничего не меняется», – заявил зампремьера.

Он отметил, что реформа затрагивает узкую категорию предпринимателей, но не розничную торговлю.

«Эта реформа касается очень узкой прослойки бизнес. Для тех, кто кормят свои семьи, работая с населением, торгуют на базарах, никакого влияния эта реформа не несет – розничный налог сохраняется», – отметил Жумангарин.

На данный момент снижение или повышение порога годового дохода не рассматривается. Однако у акиматов пока остается возможность корректировать его, хотя в будущем этот механизм могут убрать.