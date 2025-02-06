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06.02.2025, 15:10

“Пусть уходят, найдем других“ - Бектенов о “дорожающих“ подрядчиках

Новости Казахстана 0 459

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства поручил строго контролировать стоимость государственных проектов и не допускать их удорожания, передает Tengrinews.kz.

Фото:t.me/KZgovernment
Фото:t.me/KZgovernment

Бектенов рассказал, что некоторые подрядчики, которые берут проекты у государства, постоянно пишут письма, в которых жалуются на удорожание.

"Подрядчик есть, работает, вот пусть в пределах существующей сметы работает. Это ко всем администраторам обращение. Перестаньте приходить постоянно, писать письма, вот удорожание, дайте мне еще на 30, на 40 процентов. Никаких удорожаний не будет. Хочет работать? Нет. Пусть уходит, другого подрядчика найдем. Вот здесь жесткий подход должен быть", - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр провел совещание по вопросу развития атомной энергетики. На встрече были обсуждены текущие шаги по реализации поручений Президента, данных на расширенном заседании правительства, касающихся развития энергетического сектора и создания ядерного кластера в стране. Олжас Бектенов поручил при строительстве АЭС в Казахстане обеспечить максимальный экономический эффект для страны. 

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