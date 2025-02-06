Повышение ставки НДС: сколько денег потребуется на индексацию пособий и пенсий

Глава МНЭ Серик Жумангарин рассказал, во сколько обойдется индексация пенсий, пособий и зарплат бюджетников при повышении НДС, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"При максимальном поднятии нам это обойдется в 800 млрд тенге. По сравнению с той суммой, которая придет, это очень комфортно для нас. Мы ее спокойно выдерживаем, эту сумму. Все необходимые расчеты по различным вариантам уже произведены.

Единственное - сейчас Институт экономических исследований изучает возможные реакции, понимаете? Мы тоже не заинтересованы в том, чтобы бизнес "проголосовал ногами". Нам важно оценить общую ситуацию", - отметил глава МНЭ.

Он сообщил, что необходимо детально рассмотреть влияние по видам бизнеса, по секторам - малый, средний, крупный.

"Это действительно большая работа, которая ведется буквально день и ночь. Министерство национальной экономики, скажу вам, работает без выходных. С 21 декабря - без единого выходного", - резюмировал он.

Добавим, также глава Миннацэкономики Серик Жумангарин рассказал, когда могут принять решение касательно ставки НДС. По его словам, предложение об увеличении НДС будет внесено в мажилис до 20 февраля.

Еще Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал, кого не коснется повышение НДС в Казахстане. По его словам, планируемая реформа касается очень узкой прослойки бизнеса.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили. Позже Жумангарин заявил, что новая предлагаемая ставка НДС станет известна уже в ближайшем месяце.

В связи с этими событиями в Казахстане запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

А депутат Берик Бейсенгалиев высказался о предложении повысить НДС в Казахстане - по его мнению, правительству нужно изучить другие подходы.