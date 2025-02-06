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06.02.2025, 16:35

Поощрять примерных водителей предложили в Казахстане

Новости Казахстана 0 495

Повышать культуру автомобилистов можно (и нужно) не только через наказания, передает kolesa.kz

Фото с сайта kolesa.kz
Фото с сайта kolesa.kz

Вопросы безопасности дорожного движения обсуждались сегодня, 6 февраля, в Астане на форуме «Развитие городской мобильности в Казахстане». На одной из сессий генеральный директор Sergek Group Евгений Ким предложил внедрить системы поощрения водителей за безопасное вождение, отметив, что повышать культуру вождения необходимо не только через наказания.

«В Сингапуре внедрена система поощрения водителей, соблюдающих правила дорожного движения. Водители, не имеющие нарушений в течение определённого периода, получают скидки на страховые полисы и другие льготы. В Канаде страховые компании предлагают программы, поощряющие водителей за безопасное вождение. Используя телематические устройства или мобильные приложения, страховщики мониторят стиль вождения клиента. Водители, демонстрирующие аккуратное и безопасное поведение на дороге, могут получить скидки на страховые премии, достигающие 25 %. Это всё стимулирует безопасное поведение на дорогах и снижает количество ДТП», — отметил Е. Ким.

Тут стоит напомнить, что в нашей стране достаточно давно действуют классы страхования водителей. И автомобилисты, имеющие высокие классы (11, 12, 13), присваиваемые за безаварийную езду, за полис платят в разы меньше, чем новички, или же те, кто часто попадает в аварии.

За грубые нарушения ПДД, такие как езда в пьяном виде, передача управления нетрезвому водителю или «пьяное ДТП» с пострадавшими или погибшими, с 1 января 2025 года класс страхования и вовсе снижается до минимального — М2. И полис в сравнении с базовой стоимостью повышается в цене в три с половиной раза.

В то же время если отечественные чиновники, депутаты и полицейские придумают какие-то дополнительные меры поощрения за езду без штрафов и аварий, получится очень даже неплохо.

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