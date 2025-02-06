Конфликт на дороге и роды жены. Житель Великобритании подал в суд на алматинца

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В Алматы проходит судебное разбирательство по делу о дорожном инциденте, который, по словам британца, привел к серьезным последствиям для его семьи. Иностранец просит суд привлечь алматинца к уголовной ответственности по статье 131, части 1 УК РК (Оскорбление).

Как следует из материалов дела (есть в распоряжении редакции), происшествие произошло 12 августа 2024 года на пересечении улиц Курмангазы и Панфилова. Алматинец на авто, по утверждению заявителя, совершил резкий маневр, подрезав его машину и вынудив резко затормозить. После этого, по словам потерпевшего, мужчина выкрикивал в его адрес нецензурные выражения.

Как утверждается в жалобе, из-за случившегося беременная супруга гражданина Великобритании испытала сильный стресс, после чего на следующий день у нее начались преждевременные роды.

В свою очередь казахстанец подал встречный иск к гражданину Великобритании, также обвинив его в оскорблении.

Суд, рассмотрев поданные жалобы, принял дело к производству. Участникам разбирательства были разъяснены их права, включая возможность примирения в порядке медиации.