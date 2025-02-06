Доставка посылок за рубеж резко подорожала в Казахстане

За месяц почтовые услуги для бизнесменов подорожали сразу на 15,5% (январь 2025 года к декабрю 2024 года).

Из данных Бюро нацстатистики видно, что доставка писем (заказных, ценных) для юрлиц стала дороже на 27,8%. При этом стоимость их отправки в страны СНГ увеличилась на 26%, а в другие – на 25,4%. Внутри страны услуга подорожала на 30%.

Цены на доставку посылок выросли в среднем на 22,4%. Отправка за рубеж повысилась в стоимости в 1,5 раза, а по Казахстану – на 9,9%.

Услуга EMS по пересылке пакетов подорожала на 6,4% внутри страны и в 1,5 раза – за границу. Аналогичная транспортировка посылок выросла в цене на 12,8% по Казахстану и в 1,5 раза – в другие страны.

Больше всего стоимость работы почты поднялась в Мангистауской – на 13%, Акмолинской – на 14,3%, Жетісу и Жамбылской областях (на 15,3%).

В крупных городах стоимость доставки также увеличилась: в Астане – на 10,8%, Алматы – на 8,4%, Шымкенте – на 9,2%.

Что касается услуг курьеров по доставке писем и посылок для компаний, то они тоже подорожали на 1,5%.

Между тем тарифы на сотовую связь почти не изменились. Подорожали только местная телефонная – на 2%, междугородняя – на 1%.

Также цены выросли на услуги спутниковой подвижной связи – на 7,7%, а проводной интернет стал немного дешевле – на 0,7%.