Досрочное погашение кредита: что нужно знать казахстанцам

Хотя досрочное погашение кредита позволяет казахстанцам уменьшить переплату и быстрее рассчитаться с долгом, перед внесением платежа важно учитывать ряд ключевых моментов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото ©️ Турар Казангапов

Что нужно учитывать при досрочном погашении кредита?

Условия договора

Перед оформлением кредита следует уточнить в банке правила досрочного погашения. В Казахстане запрещены штрафы за досрочное погашение, но есть исключения.

Исключения при досрочном погашении займа:

Если срок займа до 1 года, банк может удержать неустойку при полном погашении в первые 6 месяцев;

Если кредит взят на срок более 1 года, штраф возможен при погашении в первые 12 месяцев.

Также важно проверить, требуется ли предварительное заявление для внесения досрочного платежа.

Точная сумма долга

Перед внесением денег, чтобы избежать неожиданностей, лучше заранее связаться с банком. Стоит узнать точную сумму задолженности, так как, если есть просрочки или штрафы, банк может списать деньги сначала на их погашение.

Способы погашения

Для выбора есть два варианта досрочного погашения:

Полное – закрывает весь долг, включая начисленные проценты за фактическое время пользования кредитом.

– закрывает весь долг, включая начисленные проценты за фактическое время пользования кредитом. Частичное – снижает сумму основного долга, уменьшая переплату. В этом случае заемщик может выбрать сокращение срока кредита (выгоднее, так как снижает общую переплату по процентам) или

уменьшение ежемесячного платежа.

Порядок внесения платежа

Некоторые банки требуют оформить заявление в офисе или использовать специальный раздел в мобильном приложении для досрочного погашения кредита. Если просто пополнить счет, деньги могут списаться по стандартному графику, не уменьшая долг.

Подтверждение закрытия кредита

После полного погашения важно получить в банке справку о закрытии кредита. Это поможет избежать возможных ошибок в учете платежей.

Проверка кредитной истории

После закрытия займа стоит убедиться, что информация в кредитной истории обновилась. Проверить данные можно на сайтах кредитных бюро.

В случае возможной ошибки в кредитной истории необходимо: