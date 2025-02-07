Досрочное погашение кредита: что нужно знать казахстанцам

Хотя досрочное погашение кредита позволяет казахстанцам уменьшить переплату и быстрее рассчитаться с долгом, перед внесением платежа важно учитывать ряд ключевых моментов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Перед оформлением кредита следует уточнить в банке правила досрочного погашения. В Казахстане запрещены штрафы за досрочное погашение, но есть исключения.
Исключения при досрочном погашении займа:
Также важно проверить, требуется ли предварительное заявление для внесения досрочного платежа.
Перед внесением денег, чтобы избежать неожиданностей, лучше заранее связаться с банком. Стоит узнать точную сумму задолженности, так как, если есть просрочки или штрафы, банк может списать деньги сначала на их погашение.
Для выбора есть два варианта досрочного погашения:
Некоторые банки требуют оформить заявление в офисе или использовать специальный раздел в мобильном приложении для досрочного погашения кредита. Если просто пополнить счет, деньги могут списаться по стандартному графику, не уменьшая долг.
После полного погашения важно получить в банке справку о закрытии кредита. Это поможет избежать возможных ошибок в учете платежей.
После закрытия займа стоит убедиться, что информация в кредитной истории обновилась. Проверить данные можно на сайтах кредитных бюро.
В случае возможной ошибки в кредитной истории необходимо:
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