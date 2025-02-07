Балаева хочет усиления ответственности за разжигание межрелигиозной и межэтнической вражды

фото: gov.kz

«Кроме того, продолжила глава ведомства (Балаева – КазТАГ), необходимо усилить ответственность за разжигание межрелигиозной и межэтнической вражды. В настоящее время в Казахстане зарегистрировано около 4 тыс. религиозных объединений, представляющих 18 конфессий», - говорится в сообщении по итогам расширенного заседания коллегии минкультуры и информации в четверг.

Напомним, вечером 7 февраля 2020 года сразу на несколько населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области, которые являются местами компактного проживания дунган, были совершены нападения, сопровождавшиеся убийствами и избиениями сельчан. К сожалению, КазТАГ тогда оказался единственным СМИ, решившимся нарушить запрет на освещение тех событий в тот момент, когда они происходили. Примечательно, что чиновники в ходе погромов отрицали, что они происходят, а комитет информации, который входит в состав мининформа, тогда прямо угрожал КазТАГ уголовной ответственностью в связи с тем, что редакция освещала эти события. В последствии факт массовых погромов был признан официально, а многие наблюдатели и эксперты прямо признают, что большего числа жертв удалось избежать именно благодаря действиям агентства КазТАГ.

Еще один инцидент, который затрагивает тему вражды и реакции чиновников на «чувствительную» информацию относится к периоду государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, когда в столице у театра «Астана Опера» на LED-экране демонстрировался флаг, неотличимый по цветам от флага Украины, в которую вторглись российские войска и ведут там уже почти три года боевые действия. Тогда изначально утверждалось, что это якобы флаг России «изменил цвет» в результате съемки на камеру. В правдивости данной версии пытались убедить и редакцию КазТАГ. Однако позднее все же было возбуждено уголовное дело министерством внутренних дел, а государственная техническая служба комитета национальной безопасности выдвинула версию, что экран был взломан в результате хакерской атаки.