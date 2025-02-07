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06.02.2025, 22:11

Популярные мифы о правильном питании развеял экс-глава Минздрава Казахстана

Новости Казахстана 0 548

Бывший министр здравоохранения Казахстана, а ныне руководитель Медицинского центра Управления делами президента РК Алексей Цой развеял семь мифов о правильном питании в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/alexey_tsoy
Фото: Instagram/alexey_tsoy

По его словам, правильное питание – это не только выбор полезных продуктов, но и понимание, какие привычки действительно влияют на здоровье, а какие основаны на мифах.

"Многие распространенные убеждения о еде и питье не имеют научного подтверждения, но продолжают передаваться из поколения в поколение", – заявил Алексей Цой 6 февраля 2025 года.

Миф №1: Нельзя запивать еду водой, это ухудшает пищеварение

Правда: Вода не разбавляет желудочный сок, а наоборот, помогает переваривать пищу и предотвращает обезвоживание.

Миф №2: Ужинать после 18:00 вредно

Правда: Важно не время приема пищи, а ее состав и общий баланс калорий в течение дня. Легкий ужин за 3-4 часа до сна не вреден.

Миф №3: Фрукты лучше есть натощак

Правда: Фрукты можно есть в любое время дня, главное – соблюдать умеренность, особенно если есть проблемы с желудком.

Миф №4: Чем больше воды, тем лучше

Правда: Пить воду нужно по потребностям организма, в среднем 1,5-2 литра в день, но избыток жидкости может перегружать почки.

Миф №5: Любой хлеб приводит к набору веса и ухудшает работу кишечника

Правда: Цельнозерновой хлеб содержит клетчатку и полезные микроэлементы, необходимые для пищеварения.

Миф №6: Кофе приводит к обезвоживанию

Правда: Умеренное употребление кофе не приводит к потере жидкости, а кофеин имеет легкий мочегонный эффект.

Миф №7: Нельзя пить стоя

Правда: Нет научных доказательств, что питье стоя вредит здоровью. Вода одинаково усваивается организмом в любом положении, главное – пить достаточное количество жидкости в течение дня.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Алексей Цой был освобожден от должности министра здравоохранения Казахстана 20 декабря 2021 года указом главы государства. В этот же день Касым-Жомарт Токаев поблагодарил экс-главу Минздрава за активную работу, особенно в деле противодействия распространению коронавируса в стране.

31 октября 2022 года стало известно, что Алексей Цой получил новую должность – его назначили руководителем Медицинского центра Управления делами президента (УДП) РК.

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