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07.02.2025, 06:52

Ограничение на продажу картофеля ввели в Атырау

Новости Казахстана 0 362

В Атырау ограничили продажу картофеля - по 3 килограмма в одни руки. Такие ограничения установлены из-за спекулянтов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт телеканала КТК.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков
Как сообщает телеканал, запастись дешевым картофелем впрок у жителей Атырау не получится - в городе ввели ограничение на покупку картофеля. Дают не более 3 кг в руки. Это связано с активизировавшимися спекулянтами.

Чиновники отмечают, что продукцию из стабфонда большими партиями стали закупать перекупщики и продавать значительно дороже. В обычных магазинах картошка стоит больше 300 тенге за кило. Сейчас социальная продукция продается в 11 супермаркетах, на трех рынках и в шести специальных павильонах.

На складах стабфонда, как сообщает телеканал, есть еще 200 тонн, и этого хватит до конца февраля. Вместе с тем с местными фермерами местные власти сейчас заключают дополнительные контракты на поставку овощей.

"Ограничение в 3 килограмма связано с тем, что некоторые покупатели стали закупать картофель по низкой цене, а затем перепродавать его дороже. Кроме того, некоторые покупатели стали скупать доступный картофель мешками. Поэтому и было решено ввести ограничения", - пояснил директор департамента продовольственной безопасности АО СПК "Атырау" Кайсар Курманалиев.

Напомним, изначально картофель подорожал в магазинах Павлодара. По словам павлодарцев, стоимость картофеля во многих торговых точках уже больше 200 тенге. А чиновники в очередной раз уточнили - цены на овощи из стабфонда фиксированные.

Позже также в Астане также вводили временные ограничения на продажу картофеля - его выдавали по 5 кг в одни руки. Позже в акимате столицы заявили, что ограничения сняты.

А в акимате Алматы заявляли, что в мегаполисе не наблюдается дефицита картофеля и ажиотажа вокруг него.

Также на днях стало известно, что и в Актобе ввели ограничения на продажу картофеля - не больше пакета в руки.

Добавим, что 19 января в Казахстане было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

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