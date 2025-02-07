Неизвестный угрожал взорвать школу в Атырау, если ему не переведут 80 миллионов тенге

Учителю истории школы №3 Атырау поступило сообщение с угрозой. Неизвестный требовал перевести 80 миллионов тенге на указанный банковский счет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город" .

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По информации пресс-службы управления образования Атырауской области, инцидент произошел 6 февраля в 11:30.

Если требуемые деньги не поступят, вымогатель грозился взорвать школу ровно в 14:00. Об этом сообщили в управлении образования Атырауской области.

Учитель сразу обратилась в полицию. На место прибыли правоохранительные органы и проверили здание. Подозрительных предметов стражи порядка не нашли.

Позже выяснилось, что угроза была ложной, учебный процесс продолжился в штатном режиме.

В ходе следствия спецслужбы установили, что сообщение поступило с номера, зарегистрированного в Украине. Правоохранительные органы продолжают расследование и принимают меры для установления личности отправителя.

В полиции отметили, что за заведомо ложное сообщение о теракте предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы сроком до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.