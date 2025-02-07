"Это край, это предел": автогаз подорожал в одном из регионов Казахстана

В Актобе сжиженный газ подорожал сразу на 18 тенге, цены на бензин в регионе пока не поднялись. Водители надеются, что цена будет расти постепенно, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал " Астана ".

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Сейчас цена за литр сжиженного газа в Актобе составляет 77 тенге, литр бензина АИ-92 колеблется в районе 200 тенге, литр дизельного топлива стоит около 300 тенге. На прошлой неделе в стране официально отменили госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Кроме того, в свободное плавание отпустили тарифы в сфере ЖКХ и железнодорожных перевозок. Эти меры позволят уравнять цены на топливо в сравнении с соседними государствами, при этом резкого скачка цен не предвидится. На это надеются и опрошенные журналистами водители.

"Думаю, что 92-й больше 200 тенге не будет. Хотя на некоторых АЗС уже больше 200. 200 тенге – это край, это предел. 95-й в районе 280 тенге если останется, я думаю, это нормально",

"Народу что нужно? Чтобы все было нормально, чтобы хорошо жилось. А главное что? Опять же финансы", – поделились актюбинцы.

Чиновники считают, что отпуск цен позволит решить и проблему дефицита топлива. Актюбинская область регулярно сталкивается с нехваткой сжиженного газа. Однако отраслевые эксперты уверены, что либерализация цен не сможет полностью искоренить проблему дефицита. К тому же есть риск необоснованного завышения стоимости топлива на отдельных АЗС. Чтобы нововведения прошли для людей безболезненно, необходимо предусмотреть меры господдержки для социально-уязвимых слоев населения.