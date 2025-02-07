"Это край, это предел": автогаз подорожал в одном из регионов Казахстана

В Актобе сжиженный газ подорожал сразу на 18 тенге, цены на бензин в регионе пока не поднялись. Водители надеются, что цена будет расти постепенно, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал "Астана".
"Думаю, что 92-й больше 200 тенге не будет. Хотя на некоторых АЗС уже больше 200. 200 тенге – это край, это предел. 95-й в районе 280 тенге если останется, я думаю, это нормально",
"Народу что нужно? Чтобы все было нормально, чтобы хорошо жилось. А главное что? Опять же финансы", – поделились актюбинцы.
Чиновники считают, что отпуск цен позволит решить и проблему дефицита топлива. Актюбинская область регулярно сталкивается с нехваткой сжиженного газа. Однако отраслевые эксперты уверены, что либерализация цен не сможет полностью искоренить проблему дефицита. К тому же есть риск необоснованного завышения стоимости топлива на отдельных АЗС. Чтобы нововведения прошли для людей безболезненно, необходимо предусмотреть меры господдержки для социально-уязвимых слоев населения.
"Ж/д перевозки повышение это значит само собой ж/д перевозки. Плюс сжиженный газ. Если отпускают в свободное плавание, уже было так, когда мы по бирже работали, и к чему это привело? К тому, что бешеные цены – и население страдает. Если планируют, что дадут дотацию или добавят людям зарплату, то я с этим согласна", – поделилась своим мнением глава Ассоциации поставщиков сжиженного газа по Актюбинской области Алтынай Муханова.
Комментарии0 комментарий(ев)