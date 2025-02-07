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07.02.2025, 07:57

Почему некоторым физлицам придется сдавать декларацию о доходах в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 815

Физических лиц освободят от всеобщего декларирования. Но казахстанцам, использующим предварительные налоговые вычеты в 2025 году, все же придется сдать декларацию уже в 2026 году, сообщает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Pra-chid/Getty Images
Иллюстративное фото: Pra-chid/Getty Images
Программа всеобщего налогового декларирования вводилась в Казахстане с целью борьбы с теневой экономикой и незаконными активами.

Она включала в себя четыре этапа, а последний из них должен был охватить всех физических лиц. Однако его было решено отменить в 2024 году – то есть физлиц освободят от сдачи деклараций, кроме определенных случаев.

Согласно пункту 2 статьи 356 Налогового кодекса РК (НК), одним из таких случаев является использование предварительных налоговых вычетов для увеличения суммы получаемой заработной платы.

Что такое "предварительные вычеты"

Обычно прочие налоговые вычеты у налогового агента (то есть у работодателя) применяются уже после предоставления документов, подтверждающих расходы на ипотеку, лечение и так далее.

Однако с 1 января 2025 года казахстанцы могут использовать предварительные налоговые вычеты – то есть эти вычеты предоставляются как бы "авансом", а их сумма не должна превысить 282 МРП (1 108 824 тенге на 2025 год).

При этом их можно применять по таким расходам, как оплата ипотеки в любом банке второго уровня, расходы на медицину и обучение (свое или дошкольное для детей), а также добровольные пенсионные взносы (ДПВ). Также есть отдельные вычеты для многодетных семей.

Для этого казахстанцы в соответствующем заявлении к работодателю указывают как бы планируемую сумму вычетов на текущий год (в тексте важно поставить отметку о применении именно предварительного вычета).

А работодатель уменьшает налогооблагаемый доход заявителя на указанную предварительную сумму прочих налоговых вычетов без подтверждающих документов.

Однако для заявителя при этом имеется определенный нюанс.

Кто и когда должен сдать декларацию

Как указывается в том же пункте 2 статьи 356 НК, полученная предварительная сумма прочих налоговых вычетов в итоге должна быть документально подтверждена.

Подтверждение при применении физическим лицом прочих вычетов производится по итогам календарного года в декларации о доходах и имуществе по форме 270.00.

Другими словами, если в 2025 году казахстанцы воспользовались предварительными прочими налоговыми вычетами (на образование, вознаграждение по ипотеке, медицину и ДПВ) для увеличения получаемой на руки зарплаты, то в 2026 году им придется сдавать декларацию по форме 270.00.

Срок сдачи декларации – до 15 сентября 2026 года.

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