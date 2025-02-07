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07.02.2025, 09:33

Бизнесмен купил элитный внедорожник за 50 млн тенге на украденные субсидии

Новости Казахстана 0 672

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области выявил схему хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Согласно данным Агентства за 7 февраля 2025 года, глава кооператива с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенных государством на субсидии для переработки молочной продукции.

Для подтверждения затрат в Управление сельского хозяйства (УСХ) он предоставил фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.

В результате судом сделки по поставке молока признаны недействительными.

Дальнейшее расследование показало, что на незаконно полученные субсидии подозреваемый приобрел внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150, который оформил на доверенное лицо.

С санкции суда на указанную автомашину наложен арест.

"В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца".Пресс-служба АФМ РК

Вся информация, согласно ст. 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит.

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