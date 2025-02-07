Дональд Трамп с Илоном Маском уничтожают USAID: чем это грозит Казахстану

Алишер Еликбаев выразил свою позицию по поводу прекращения финансирования USAID проектов в Казахстане и по всему миру, отметив, что его удивляет злорадство, которое стало появляться в сети по этому поводу.

Еликбаев рассказал, что дважды получал финансирование от консульства США в Алматы.

«Первый раз на проект придуманный нами много лет назад: «Казахстанцы в США». Второй раз зеркальный проект: «Американцы в Казахстане». Это 24 коротких фильма о наших земляках, которые пытаются состояться в Америке и об американцах, которые выбрали Казахстан в качестве второй Родины. Вы можете найти эти фильмы на YouTube канале Канат Бейсекеев, они доступны к просмотру. Нам никто не диктовал в каком тоне должны быть фильмы, их не отсматривали перед выходом, нашей свободе творчества никто не мешал. Сотрудники консульства видели их вместе со всем остальным Казахстаном в день премьеры фильма на странице Каната», – говорится в публикации Еликбаева.

Алишер Еликбаев отметил, что теперь противодействовать дезинформации будет сложнее, особенно в условиях растущего влияния России в информационном пространстве.

«Сейчас гуляет в сети состряпанный на скорую руку ролик, где говорится, что они финансировали нескольких активистов и поддерживали только никому не нужные пикеты, движения феминистов и сексуальных меньшинств. Но это фейк и с ними тоже боролись на деньги американских налогоплательщиков, оплачивая услуги фактчекеров и развивая критическое мышление у нашей аудитории. И очень плохо, что эти инициативы сейчас заморожены. Потому что пропаганда, фейки, передергивание фактов и откровенная ложь - это основное оружие их оппонентов - Российской Федерации. Эти платят именно за дезинформацию, чекисты в этом давно преуспели и мы видим это на нашем информационном поле. Очень жаль, если противодействовать этому будет некому. Боюсь своими силами, мы не вывезем…», – написал блогер.

Ранее сообщалось, что США отправляли миллионы долларов в Казахстан для борьбы с дезинформацией. Об этом сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт.