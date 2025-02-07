Бюджетные лазейки и рост НДС. Какие изменения ждут экономику Казахстана

Сегодня в правительстве активно обсуждается возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и снижения порога для его уплаты до 15 миллионов тенге. Чем вызваны такие инициативы? Какие последствия они могут иметь для экономики страны? Какие шаги помогут Казахстану преодолеть текущие вызовы? На эти и другие вопросы корреспонденту Tengrinews.kz ответили эксперты.

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Как рост НДС повлияет на бизнес и потребителей

Советник генерального директора AERC Асем Хусаинова считает, что налоговая реформа в Казахстане назревала давно.

"Госбюджет на протяжении нескольких лет дефицитный, а Нацфонд не резиновый, чтобы постоянно брать из него средства. НДС - это один из основных источников дохода госбюджета. Поэтому правительство на данный момент выбрало его, предложив повысить ставку и снизить порог. Так как НДС - это косвенный налог, то бремя повышения ляжет на конечного потребителя, то есть на всех нас. И почувствуем мы это в виде повышения цен на товары и услуги", - заявила она.

По словам Хусаиновой, если инфляция выйдет из зоны таргета, то Национальному банку придется повышать базовую ставку.

"В результате ставки по кредитам пойдут вверх. У нас и без того сложности с кредитованием бизнеса из-за высоких банковских ставок", - подчеркнула она.

Вместе с тем повышение НДС приведет к росту доходов бюджета (больше компаний начнут платить этот налог по повышенной ставке), расширению налогооблагаемой базы (потребители столкнутся с увеличением числа товаров и услуг, облагаемых НДС) и увеличению возвратов НДС (чем выше ставка налога, тем больше сумма возвратов предпринимателям, что частично нивелирует эффект повышения).

Для оценки окончательного эффекта необходимо провести расчеты на микроданных, отметила эксперт.

"В целом любая реформа - это больно и неприятно. Но нужно понимать, что это делается для нас самих и будущих поколений. Просто правительству нужно было провести грамотную и своевременную коммуникацию с обществом. Возможно, для начала стоило провести ревизию имеющихся налоговых льгот и преференций, а также задаться вопросом улучшения налогового администрирования", - добавила она.

Бюджетные правила, которые не работают

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на бюджетные правила, которые "работают не всегда и не везде".

"В стране второй год действуют новые, достаточно жесткие бюджетные правила. Но на самом деле они работают не всегда и не везде. Почему это происходит - на данный вопрос должно ответить само правительство", - заявил Президент.

Как отметила Асем Хусаинова, возможность обойти бюджетные правила кроется в них самих и для исключения возможных лазеек они должны быть четко прописаны.

По словам основателя группы компаний "Учет.kz" Максима Барышева, бюджетные правила призваны ограничить дефицит бюджета и снизить зависимость от ежегодных трансфертов из Нацфонда.

"Однако распределение бюджетных средств в настоящее время действительно не на высоте. Среди проблем - финансирование убыточных проектов, раздутые штаты госорганов, низкий уровень рентабельности нацкомпаний, теневая экономика", - констатировал он.

Альтернатива повышению НДС

Максим Барышев считает, что решение правительства о повышении ставки НДС несет значительные риски для экономики, в частности для малого и среднего бизнеса.

"Я против повышения ставки НДС и снижения порога. Повышение ставки приведет к росту цен на товары и услуги, разгонит инфляцию, снизит покупательскую способность населения и, как следствие, приведет к замедлению роста экономики. Порог в 15 миллионов тенге означает, что в число плательщиков НДС войдут около 300 тысяч новых компаний, для которых налоговое администрирование станет серьезной проблемой", - объяснил эксперт.

По мнению Барышева, многие предприниматели не смогут справиться с дополнительной нагрузкой, что приведет к массовому уходу в тень или закрытию своего бизнеса.

"Повышение НДС - это самый простой способ пополнения бюджета, но далеко не самый эффективный. Вместо увеличения налоговой нагрузки на граждан и бизнес необходимо искать резервы внутри самой экономики", - отметил он.

Собеседник Tengrinews.kz предложил несколько альтернативных мер, которые, по его мнению, могли бы принести больший эффект, чем повышение НДС.

Оптимизация государственных расходов

По словам эксперта, прежде чем повышать налоги, важно критически пересмотреть структуру бюджетных расходов.

"Существенные суммы уходят на содержание государственного аппарата, дотации неэффективным проектам, реконструкции государственных объектов и прочие затраты, не приносящие реальной экономической отдачи. Сокращение таких расходов может частично покрыть дефицит бюджета без повышения НДС. Потенциал экономии - 3 триллиона тенге", - заявил он.

Борьба с теневой экономикой

"Официально объем теневого сектора в Казахстане 16,2 процента ВВП, что означает 20 триллионов тенге. Это ненаблюдаемая (теневая) экономика. Важно создать условия, при которых бизнесу будет выгоднее работать "в белую". Легализация даже части теневого оборота принесет бюджету дополнительные доходы. Потенциал - 1 триллион тенге", - отметил Барышев.

Анализ "дочек" фонда "Самрук-Казына"

Эксперт предложил провести детальный анализ с участием Высшей аудиторской палаты и выявить неэффективные дочерние структуры фонда "Самрук-Казына", которые потребляют деньги.

"После чего продать или ликвидировать их. Потенциал - 2 триллиона тенге в год", - сказал он.

Контроль Фонда медицинского страхования и Государственного фонда социального страхования

Барышев предлагает сделать эти фонды напрямую подотчетными министерству финансов. Это, согласно его расчетам, потенциально принесет 0,5 триллиона тенге экономии в год.

Аналогичную сумму, по мнению Барышева, можно получить за счет дополнительных таможенных сборов и уплат НДС, если должным образом наладить контроль на таможенных постах.

Стимулирование инвесторов и создание программы развития предпринимательства

Создание условий для прихода новых инвесторов увеличит базу налогообложения без дополнительной нагрузки на бизнес, отметил эксперт.

"Программа развития предпринимательства "от идеи до экспорта" должна включать в себя реальные стимулы для роста отечественного производства и выхода на экспорт казахстанских товаров, а не только сырья", - добавил Барышев.

Вместо увеличения налогов необходимо создавать условия для развития предпринимательства, включая стимулы для роста производства и платежеспособности населения, резюмировал он.

"Необходимо искать более сбалансированные решения, а не просто менять структуру налоговой нагрузки, перекладывая ее с бизнеса на потребителей. Инвесторы тщательно выбирают страну для вложения средств и запуска производства. Для них важны покупательская способность населения, затраты на производство, средняя заработная плата сотрудников", - заключил эксперт.

Социальный налог

Социальный налог – это налог, который платит работодатель за работников из собственных средств в бюджет государства. Данный налог был введен 1 января 1999 года. Мотивом его введения называли необходимость систематизации и эффективного использования средств на социальные нужды.

"Он (социальный налог - прим.) заменил целую систему уплачиваемых платежей во внебюджетные фонды и, кроме того, в Государственный центр по выплате пенсий. Однако затем внебюджетные фонды вернулись, а социальный налог остался. При этом в системе здравоохранения выявляются многомиллиардные неэффективные затраты", - отметил эксперт.

На расширенном заседании правительства 28 января Президент уделил особое внимание социальному налогу, отметив, что резкие изменения могут лишить акимов финансовых стимулов. Глава государства поручил еще раз тщательно проанализировать ситуацию и предложить сбалансированное решение.

По словам Асем Хусаиновой, поступления от социального налога зачисляются в местный бюджет и играют важную роль в его доходной части.

"В этом и заключается загвоздка отмены данного вида налога - регионы лишатся значительных финансов, и, следовательно, назреет вопрос: как закрыть образовавшуюся дыру? Придется искать другие источники финансирования или урезать расходы, что может негативно сказаться на социально-экономическом развитии региона. Поэтому Президент заявил о важности поиска альтернативы отмене социального налога", - подчеркнула эксперт.

Почему Казахстан раньше снижал НДС

С 1995-го по 2009 год ставка НДС в Казахстане была снижена с 20 до 12 процентов. Как объяснила Асем Хусаинова, в эти годы в стране не было проблемы с дефицитом госбюджета, как сейчас.

"Таким образом планировалось повысить предпринимательскую активность, увеличить количество новых предприятий, в целом сделать налоговый климат благоприятным. Поэтому государство смягчило политику", - пояснила она.

Барышев подтвердил, что ранее ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане действительно составляла 20 процентов, однако позже ее снизили в целях поддержки бизнеса и населения. По его словам, это решение позволило создать более благоприятные условия для предпринимателей и способствовало экономическому росту.

"В начале 2000-х Казахстан последовательно снижал ставку НДС: с 20 процентов - в 1999 году до 12 процентов - в 2009 году. Именно в этот период страна показывала максимальные темпы экономического роста - свыше 10 процентов в год, а в 2010–2011 годах при ставке 12 процентов экономика Казахстана выросла на 7 процентов. Это подтверждает, что развитие экономики стимулируется оптимизацией налоговой нагрузки и ростом производительности труда", - отметил он.

В настоящее время ставка НДС в Казахстане составляет 12 процентов и, по мнению Барышева, является одной из самых оптимальных. Эксперт отмечает, что в ряде экономически развитых государств НДС ниже 12 процентов: в ОАЭ – 5 процентов, в Швейцарии – 8,1 процента, в Сингапуре – 9 процентов, в Южной Корее – 10 процентов. В США, Канаде и Японии НДС отсутствует вовсе. Вместо него действует налог с продаж, который варьируется от 2 до 11 процентов в зависимости от региона.

Соседствующий с Казахстаном Китай придерживается политики снижения НДС для поддержки бизнеса и устойчивости экономики, отметил Барышев.

"На сегодняшний день в Китае существует налог на добавленную стоимость в размере 13 процентов с применением трехступенчатой системы (13, 9, 6 процентов). Ставка зависит от вида товаров и типа оказываемых услуг. В 2019 году этот налог составлял 16 процентов. Почему правительство Поднебесной решило снизить налоговую ставку? Дело в том, что сейчас в Китае прослеживается тенденция по уменьшению НДС для своих граждан с целью поддержки разных категорий бизнеса, а также для устойчивости экономики страны в целом", - сказал он.

В связи с этим Максим Барышев считает, что заявления о необходимости срочного повышения НДС в Казахстане являются необоснованными.

"Важно учитывать, что в последние годы на бизнес уже легла дополнительная налоговая нагрузка. Была введена ставка 10 процентов налога на дивиденды, платежи с зарплаты в Фонд медицинского страхования, обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР). Однако, вопреки ожиданиям, это не привело к росту бюджетных поступлений. Напротив, косвенные данные указывают на снижение налоговых поступлений в бюджет, поскольку предприниматели ищут способы минимизировать затраты", - добавил он.

"Повышение НДС коснется каждого"

По мнению эксперта, правительство рассчитывает, что повышение ставки НДС и тотальное обложение данным налогом малого бизнеса компенсирует дефицит бюджета.

"В то же время предлагается отменить обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) и снизить социальный налог, что якобы уменьшит налоговую нагрузку на фонд оплаты труда. Однако реальный эффект этих мер будет минимальным, так как повышение ставки НДС коснется каждого гражданина: и пенсионеров, и детей, и безработных", - поделился он мнением.

Как заявил Максим Барышев, если государство действительно хочет снизить налоговую нагрузку на зарплаты, то это должно быть самостоятельной реформой, а не компенсироваться за счет повышения НДС, которое в итоге приведет к росту цен и снижению покупательной способности граждан.

"НДС - это налог на потребление, и его увеличение неизбежно вызовет цепную реакцию подорожания товаров и услуг. В результате весь предполагаемый эффект от снижения налогов на фонд оплаты труда попросту будет съеден инфляцией, а нагрузка на бизнес и конечных потребителей только возрастет", - объяснил он.

Малый бизнес, особенно с низкой маржинальностью, который не платил НДС, будет вынужден поднять цены, что вызовет отток клиентов и, возможно, приведет к его закрытию, прогнозирует эксперт. По его мнению, уже сейчас по многим позициям проще и дешевле завозить продукцию из Китая и других стран, чем производить ее в Казахстане.