Еще один документ стал доступен для казахстанцев онлайн

В Казахстане введен электронный формат личных медицинских книжек (санитарных) книжек. Теперь граждане могут получать результаты медосмотра и данные о своей санитарной книжке через сервис E-Densaulyk в мобильном приложении eGov mobile, что значительно сокращает время прохождения медосмотра и исключает необходимость повторных визитов к терапевту, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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При готовности санитарной книжки казахстанцы получают SMS-оповещение с номера 1414.

Работодатели могут проверять актуальность медицинских книжек сотрудников через бесплатный портал трудовых ресурсов hr.enbek.kz, что упрощает контроль за соблюдением санитарных норм и предотвращает возможные ошибки.

Как говорится в сообщении Минздрава, электронная система охватывает 15 категорий работников, включая сотрудников общественного питания, аптек, санаториев, а также работников сферы обслуживания и медицинский персонал. Регулярные медосмотры для этих категорий проводятся раз в год или раз в шесть месяцев.

"С переходом личных медицинских книжек на электронный формат процесс получения их и проверки стал проще и быстрее для граждан и работодателей", - отметили в ведомстве.

Ранее в Минздраве сообщили, что для удобства граждан с бумажного носителя в электронный формат переводятся 8 видов медицинских справок, включая медицинские книжки и больничные листы.