В Казахстане с 7 апреля вводят новые классы страхования для водителей

Поправки в правила расчёта и применения коэффициента по системе «бонус-малус» для расчёта страховой премии по ОСГПО утвердило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Документом с 7 апреля 2025 года вводятся новые классы страхования, которые приведены в данной таблице:

* Изменения в таблице коэффициентов в сравнении с действующей сегодня.

В поправках к правилам говорится, что самым высоким, с самой дешёвой страховкой, по-прежнему останется класс 13. А самым низким станет М2. Водителям с данным классом полисы обойдутся в семь раз дороже в сравнении с 13-м.

При этом автомобилистам, впервые оформляющим страховой полис, будет присваиваться класс А с коэффициентом 1.8. В данное время новичкам ставят класс 3 с коэффициентом 1. Так что страховка для новобранцев после вступления в силу поправок подорожает практически вдвое. В то же время всех иностранцев, временно въехавших в Казахстан на автомобилях, будут априори считать опытными и присваивать им сразу 13-й класс.

Минимальный класс — М2 — с 7 апреля станут присваивать водителям при наступлении страхового случая в результате грубых нарушений ПДД:

за езду в пьяном виде;

передачу управления нетрезвому водителю;

«пьяное ДТП» с пострадавшими или погибшими.

А понижать класс страхования не на один, а сразу на два, повышая стоимость полиса, будут за ДТП, совершённые водителями, у которых в совокупности имеются три и более следующих нарушения:

превышение скорости на величину от 40 км/ч и более;

повторное в течение года превышение скорости на величину от 20 км/ч и более;

выезд на встречную полосу в случаях, если это запрещено ПДД, в том числе сопряжённое с разворотом или поворотом;

проезд на запрещающий сигнал светофора или на жест регулировщика, за исключением случаев неправильного пересечения ж/д переездов, а также за повторное в течение года аналогичное нарушение;

невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, а также на повторное в течение года аналогичное нарушение;

нарушение ПДД, повлёкшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения и за повторное нарушение в течение года;

управление автомобилем, не отвечающим требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;

управление авто, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления или тягово-сцепного устройства.

Такое же снижение класса не на один, а сразу на два предусмотрено и для водителей, совершивших ДТП с крупным ущербом, а также для граждан, застрахованных в одном регионе, но устроивших аварию в другом. В поправках к правилам уточняется, что данная норма не будет распространяться на ситуации, когда коэффициент территории, где произошло ДТП, ниже, чем коэффициент территории, где получил полис автомобиль.

Повышать класс будут ежегодно при безаварийной езде. А с 7 апреля 2025 года страховщики ещё и получат возможность поощрять водителей, находящихся в 13-м классе непрерывно более 5 лет. Для них они смогут разрабатывать собственные коэффициенты, снижающие стоимость полиса. Но не выше, указанного в таблице, и не ниже нуля.