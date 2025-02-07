Медосмотр в школе Актобе обернулся скандалом - начато расследование

В одной из школ Актобе после планового медосмотра учащихся разгорелся скандал. Родители заявили в соцсетях, что детей осматривали с грубыми нарушениями, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как говорится в публикации, при осмотре гениталий мальчиков врач не менял перчатки, а девочек осматривал специалист-мужчина. Сам осмотр якобы проходил в актовом зале школы в антисанитарных условиях.

"Перчатки должны менять индивидуально для каждого ребенка, но этого не делали. Также медосмотр был произведен без предупреждения родителей", - отмечено в посте.

На жалобу ответили в управлении здравоохранения Актюбинской области. Там подтвердили, что в указанной школе действительно проходил плановый медосмотр. По информации чиновников, помещение для осмотра было предоставлено администрацией учебного заведения. Всего было проверено около 100 учащихся 3-х, 4-х и 8-х классов. Как утверждается, родители несовершеннолетних были осведомлены о мероприятии, а само оно прошло без нарушений.

"Профилактический осмотр школьников на выявление видимых локализованных патологий проводил детский хирург. Со слов специалиста, он менял перчатки после каждого осмотра. Визуальный медосмотр не требует специальных помещений. Главное, чтобы была комфортная температура и не было душно. Поэтому медики согласились проводить осмотр в актовом зале", - сообщили в управлении здравоохранения.

Тем не менее на основании обращения родителей в ведомстве начали внутреннее служебное расследование.