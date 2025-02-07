Таксисты теперь смогут сообщать о своих проблемах с агрегатором

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Целью исследования стало выявление проблем, с которыми сталкиваются водители и перевозчики, работающие через сервисы заказа такси. В связи с этим ведомство решило обратиться к водителям такси и компаниям-перевозчикам, которые столкнулись с блокировкой, исключением из системы или снижением рейтинга в мобильных приложениях для заказа такси.

Если им был ограничен доступ к работе, снижены баллы или введены другие санкции со стороны агрегаторов, теперь они могут направить соответствующую информацию по установленной форме на электронную почту zh.tilegen@transport.gov.kz или обратиться по телефону +7 (7172) 98-35-46.

В Казахстане официально отменили госрегулирование цен на ГСМ. Вырастут ли цены на услуги такси в связи с этим, объяснил министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве.