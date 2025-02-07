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07.02.2025, 14:47

Предложенная правительством ставка НДС завышена – Токаев

Новости Казахстана 0 562

Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

"Любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии.
Нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики. Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная.

Решение по ее верхней планке должно быть принято Правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных, я подчеркиваю, квалифицированных экспертов, предпринимателей и, конечно же, депутатов.

Одно понятно, что предложенная Правительством ставка все же была завышена. Вы озвучили эту цифру. Реакция была достаточно острая, временами слишком, на мой взгляд, обостренная, поскольку это было предварительное предложение, которое подлежит обсуждению. Я подчеркиваю, что работа Правительства в этом направлении должна продолжаться с учетом мнений всех представителей, будь то бизнес, общественность, предприниматели, эксперты. И в этом году мы должны прийти к решению. Повторяю: Правительство должно детально обсудить этот вопрос с депутатами и экспертами. Также нужно учесть предложения, высказанные в ходе сегодняшней встречи. Государству нужны оптимальные решения, которые, с одной стороны, обеспечат благоприятные условия и не будут создавать препоны бизнесу, а с другой, позволят навести порядок в налоговой сфере и обеспечат рост поступлений в бюджет", – подчеркнул Президент.

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