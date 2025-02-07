18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.18
530.6
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.02.2025, 17:08

Токаев рассказал о “золотом дне“

Новости Казахстана 0 500

7 февраля Глава государства провел встречу представителями отечественного бизнеса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

Встреча с бизнесом-сообществом Казахстана прошла под знаком единения государства с теми, кто развивает экономику. Стратегическая задача, сформулированная Президентом, – это укрепление экономики с целью сохранения и усиления лидирующей роли нашей страны в регионе. Глава государства считает, что данная задача должна стать важнейшим элементом национальной идеи.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан вступил в эпоху новых смыслов, новых точек зрения и новых подходов к решению ключевых задач современности, а также в эпоху ухода в прошлое устоявшихся стереотипов. Поэтому стране предстоит тотально перестроиться и адаптироваться к новым реалиям.

"Президент полагает, что от решения этого вопроса зависит благополучие государства и, прежде всего, подрастающего поколения. По его словам, приоритетами развития экономики должны стать крупные инфраструктурные и промышленные проекты, цифровизация и искусственный интеллект, развитие транспорта и логистики. При этом помощь малому и среднему бизнесу будет постоянно находиться в фокусе внимания Правительства", - отмечает пресс-служба Акорды.

В своем выступлении Президент подчеркнул важность установления плодотворного партнерства между государством и владельцами крупных предприятий для решения поставленных задач.

"Без крупного бизнеса невозможно в полной мере раскрыть потенциал казахстанской экономики. Нам нужны прорывные крупные проекты, будь то инфраструктура, индустрия или цифровизация, чтобы поднять развитие казахстанской экономики на новый уровень. Запустить их вполне под силу крупным бизнесменам, у вас есть для этого необходимые финансы, кадры и, главное, знания и опыт. При этом следует делать фокус не только на традиционно привлекательные для вложений инвестиций отрасли, но и искать новые точки роста. С учетом текущих геополитических реалий и мировой торговой конъюнктуры огромные возможности скрыты в транспортно-логистической сфере. Спрос на перевозки железнодорожным, автомобильным, воздушным транспортом только нарастает. Фактически, этот сектор выходит на первый план, или, как говорят некоторые обозреватели, является "золотым дном". Еще одна перспективная отрасль – туризм. Иностранцы проявляют особый интерес к первозданной природе Казахстана, традициям и историческому наследию нашего народа. Потенциал отечественного туризма огромен, но, когда доходит до реальных дел, в этой сфере еще много пробелов и недочетов. Поэтому Правительство предлагает дополнительные меры для обеспечения роста инвестиций в развитие туризма", – сказал Глава государства.

Отметим, Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС. Касым-Жомарт Токаев отметил, что любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...