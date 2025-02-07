Токаев рассказал о “золотом дне“

Фото пресс-службы Акорды

Встреча с бизнесом-сообществом Казахстана прошла под знаком единения государства с теми, кто развивает экономику. Стратегическая задача, сформулированная Президентом, – это укрепление экономики с целью сохранения и усиления лидирующей роли нашей страны в регионе. Глава государства считает, что данная задача должна стать важнейшим элементом национальной идеи.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан вступил в эпоху новых смыслов, новых точек зрения и новых подходов к решению ключевых задач современности, а также в эпоху ухода в прошлое устоявшихся стереотипов. Поэтому стране предстоит тотально перестроиться и адаптироваться к новым реалиям.

"Президент полагает, что от решения этого вопроса зависит благополучие государства и, прежде всего, подрастающего поколения. По его словам, приоритетами развития экономики должны стать крупные инфраструктурные и промышленные проекты, цифровизация и искусственный интеллект, развитие транспорта и логистики. При этом помощь малому и среднему бизнесу будет постоянно находиться в фокусе внимания Правительства", - отмечает пресс-служба Акорды.

В своем выступлении Президент подчеркнул важность установления плодотворного партнерства между государством и владельцами крупных предприятий для решения поставленных задач.

"Без крупного бизнеса невозможно в полной мере раскрыть потенциал казахстанской экономики. Нам нужны прорывные крупные проекты, будь то инфраструктура, индустрия или цифровизация, чтобы поднять развитие казахстанской экономики на новый уровень. Запустить их вполне под силу крупным бизнесменам, у вас есть для этого необходимые финансы, кадры и, главное, знания и опыт. При этом следует делать фокус не только на традиционно привлекательные для вложений инвестиций отрасли, но и искать новые точки роста. С учетом текущих геополитических реалий и мировой торговой конъюнктуры огромные возможности скрыты в транспортно-логистической сфере. Спрос на перевозки железнодорожным, автомобильным, воздушным транспортом только нарастает. Фактически, этот сектор выходит на первый план, или, как говорят некоторые обозреватели, является "золотым дном". Еще одна перспективная отрасль – туризм. Иностранцы проявляют особый интерес к первозданной природе Казахстана, традициям и историческому наследию нашего народа. Потенциал отечественного туризма огромен, но, когда доходит до реальных дел, в этой сфере еще много пробелов и недочетов. Поэтому Правительство предлагает дополнительные меры для обеспечения роста инвестиций в развитие туризма", – сказал Глава государства.

Отметим, Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС. Касым-Жомарт Токаев отметил, что любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии.