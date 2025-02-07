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07.02.2025, 17:30

Токаев: Нужно помочь казахстанцам выбраться из долговой ямы

Новости Казахстана 0 593

7 февраля Глава государства встретился с представителями бизнеса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Встреча с бизнес-сообществом Казахстана прошла под знаком единения государства с теми, кто развивает экономику. Президент отметил, что модернизацию экономики невозможно осуществить только за счет бюджетных вливаний. В этом процессе нужно полноценное участие банков.

"Правительство выступило с инициативой вовлечения банковской ликвидности за счет субсидирования ставок по кредитам. Финансовому сектору предстоит активнее подключаться к решению этой задачи. Правительство проработает создание гарантийного фонда. Будут задействованы "длинные" деньги Единого накопительного пенсионного фонда. Этого недостаточно, нужны другие конкретные предложения для стимулирования роста кредитования реального сектора. Я уже на заседании правительства сказал, что Национальный фонд – часть нашей экономики. Некоторые обозреватели, общественные деятели говорят о том, что правительство слишком часто и много заимствует средств из Национального фонда. Это происходит в силу сложившихся обстоятельств. Но я не вижу причин для того, чтобы бить в колокола, дескать, произошла какая-то кризисная ситуация. А для чего мы создавали фонд? Другое дело, что средства фонда не должны использоваться на цели, которые не подкреплены задачами государственной важности. Поэтому повторяюсь: банки должны активнее вкладывать средства в развитие экономики, идти навстречу бизнесу", - обратился к представителям бизнеса Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на ужесточение регуляторных мер, в стране по-прежнему быстро растет объем потребительского кредитования.

"В прошлом году данный показатель увеличился на 33 процента, а число проблемных заемщиков превысило полтора миллиона человек. Нужно помочь нашим гражданам выбраться из долговой ямы. Это важный политический вопрос. Одновременно мы должны укреплять систему финансового образования, особенно среди подрастающего поколения. В этой связи банкам следует усилить работу по рефинансированию проблемных займов, не допускать роста их количества. Особое внимание нужно уделить кредитам, оформленным на граждан в результате мошеннических схем", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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