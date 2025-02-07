Кулибаев выплатит государству миллиард долларов? Мнение политобозревателя

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По мнению политического обозревателя Газиза Абишева, такая сделка может стать "цивилизованной альтернативой" возможным разбирательствам с участием силовых структур и международных инстанций. Он отмечает, что подобный механизм легализации капиталов вписывается в озвученные ранее идеи Президента Токаева - "что-то вернуть, что-то вложить - и никаких проблем".

"Возможно, юристы Кулибаева ведут скрупулезное обсуждение сделки: активы, деньги, инвестиции - по списку в оговоренные сроки, а взамен серьезная бумага с соответствующими визами и подписями, которая полностью снимает дальнейшие претензии. И которую при случае можно будет предъявить в зарубежных юрисдикциях - мол, у бизнесмена и государства друг к другу вопросов нет. В целом, неплохой вариант. До известной степени снимает напряжение, позволяя Кулибаеву спокойно развивать бизнес-проекты в конкурентной среде. И государству - получить оговоренное, на тратя силы на ненужное противостояние. При этом может стать примером для других бизнесменов. Чем что-то прятать - лучше отдай и гуляй свободно", - написал Абишев в своем Telegram-канале.

Как пишет эксперт, сделка о передаче денег, включающая и инвестиции тоже - это "во-многом западный, можно сказать англосаксонский подход".

Абишев называет такую сделку западным, англосаксонским подходом.