Кулибаев выплатит государству миллиард долларов? Мнение политобозревателя

Политический обозреватель Газиз Абишев прокомментировал информацию Bloomberg о том, что бизнесмен Тимур Кулибаев ведет переговоры , передает Tengrinews.kz.
По мнению политического обозревателя Газиза Абишева, такая сделка может стать "цивилизованной альтернативой" возможным разбирательствам с участием силовых структур и международных инстанций. Он отмечает, что подобный механизм легализации капиталов вписывается в озвученные ранее идеи Президента Токаева - "что-то вернуть, что-то вложить - и никаких проблем".
"Возможно, юристы Кулибаева ведут скрупулезное обсуждение сделки: активы, деньги, инвестиции - по списку в оговоренные сроки, а взамен серьезная бумага с соответствующими визами и подписями, которая полностью снимает дальнейшие претензии. И которую при случае можно будет предъявить в зарубежных юрисдикциях - мол, у бизнесмена и государства друг к другу вопросов нет.
В целом, неплохой вариант. До известной степени снимает напряжение, позволяя Кулибаеву спокойно развивать бизнес-проекты в конкурентной среде. И государству - получить оговоренное, на тратя силы на ненужное противостояние. При этом может стать примером для других бизнесменов. Чем что-то прятать - лучше отдай и гуляй свободно", - написал Абишев в своем Telegram-канале.
Как пишет эксперт, сделка о передаче денег, включающая и инвестиции тоже - это "во-многом западный, можно сказать англосаксонский подход".
Абишев называет такую сделку западным, англосаксонским подходом.
"Всегда можно сесть за стол, обговорить необходимые условия, обнулить взаимные претензии и идти дальше. Сделка есть сделка. За последние тысячу лет многие конфликты решались именно так - джентльмены ставили подписи под соглашением, жали друг другу руки и расходились по своим делам", - добавил он.
Комментарии0 комментарий(ев)