Рефинансирование ипотеки: казахстанский финрегулятор сделал заявление

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сделали заявление касательно программы рефинансирования ипотечных займов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт казахстанского финрегулятора.

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С 2015 года Агентство реализует программу рефинансирования ипотечных займов, направленную на сохранение жилья и значительное снижение долговой нагрузки заемщиков.

По информации АРРФР, благодаря реализации программы помощь государства в рефинансировании проблемных ипотечных займов по льготной ставке не более 3 процентов годовых получили 48,4 тысячи человек на общую сумму 318,2 миллиарда тенге. Займы в иностранной валюте конвертировались по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар). При этом банки списали 248,3 миллиарда тенге задолженности по вознаграждению, а также пене и штрафам.

Наряду с реализацией программы Агентство разработало и приняло законодательные поправки, направленные на защиту прав ипотечников. В результате принятых мер доля проблемных ипотечных займов была снижена до 0,7 процента.

В АРРФР также напомнили, что для контроля за целевым использованием государственных средств банки обязаны на ежемесячной основе предоставлять отчеты. Кроме того, во всех регионах страны работают комиссии по рассмотрению жалоб ипотечных заемщиков. В их состав вошли представители общественных объединений, представляющих интересы ипотечных заемщиков, ассоциации финансистов Казахстана, Агентства и акиматов.