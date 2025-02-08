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07.02.2025, 19:23

Рефинансирование ипотеки: казахстанский финрегулятор сделал заявление

Новости Казахстана 0 508

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сделали заявление касательно программы рефинансирования ипотечных займов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт казахстанского финрегулятора.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

С 2015 года Агентство реализует программу рефинансирования ипотечных займов, направленную на сохранение жилья и значительное снижение долговой нагрузки заемщиков.

По информации АРРФР, благодаря реализации программы помощь государства в рефинансировании проблемных ипотечных займов по льготной ставке не более 3 процентов годовых получили 48,4 тысячи человек на общую сумму 318,2 миллиарда тенге. Займы в иностранной валюте конвертировались по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар). При этом банки списали 248,3 миллиарда тенге задолженности по вознаграждению, а также пене и штрафам.

Наряду с реализацией программы Агентство разработало и приняло законодательные поправки, направленные на защиту прав ипотечников. В результате принятых мер доля проблемных ипотечных займов была снижена до 0,7 процента.

В АРРФР также напомнили, что для контроля за целевым использованием государственных средств банки обязаны на ежемесячной основе предоставлять отчеты. Кроме того, во всех регионах страны работают комиссии по рассмотрению жалоб ипотечных заемщиков. В их состав вошли представители общественных объединений, представляющих интересы ипотечных заемщиков, ассоциации финансистов Казахстана, Агентства и акиматов.

"Информация о ходе реализации программы является общедоступной и публикуется Агентством на постоянной основе. В этой связи распространенная в социальных сетях информация о возможных финансовых нарушениях, в частности хищении средств при реализации программы, не соответствует действительности. АРРФР рекомендует доверять официальным источникам информации и оставляет за собой право в случае дальнейшего распространения недостоверной информации обратиться в суд", - говорится в распространенном сообщении.

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