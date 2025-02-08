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07.02.2025, 20:40

Министерство экологии судится с крупной нефтяной компанией

Новости Казахстана 0 612

Министерство экологии и природных ресурсов судится с "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.". LS выяснил подробности дела.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По информации ведомства в ответ на запрос LS, спор с компанией находится на рассмотрении в Верховном суде. На данный момент министерство ожидает назначения даты заседания в органе правосудия. 

Размер штрафа, который оспаривается, превышает 50,1 млн тенге.

В министерстве уточнили, что департамент экологии Западно-Казахстанской области вынес постановление о наложении административного взыскания в отношении компании. Это сделано за превышение нормативов загрязняющих веществ при сбросе хозяйственно-бытовых сточных вод.

В ответ на это решение КПО подал жалобу в Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) Уральска.

Помимо этого, компания обратилась 5 января 2024 года в одноименный суд Астаны с иском об отмене предписания об устранении нарушений от 15 декабря 2023 года.

В связи с этим было приостановлено производство по обжалованию постановления департамента о штрафе.

Столичный СМАС отказал компании в удовлетворении иска. 26 июня 2024 года судебная коллегия по административным делам Астаны оставила без изменения данное решение.

И на данный момент жалоба компании на результаты проверки и предписание продолжает рассматриваться в органах правосудия.

Между тем по другому делу "Капиталнефтегаза", принадлежащему министерству энергетики, Специализированный межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области постановил взыскать с КПО в доход республиканского бюджета 543,2 млн тенге и госпошлину в размере 16,29 млн тенге. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

Ранее госкомпания в своем иске отмечала, что в ходе проведенной инвентаризации выявлена недостача по 44 объектам на 1,5 млрд тенге.

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