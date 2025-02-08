Жену бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере

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По информации полиции, признана подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

"Следственным управлением ДП города Алматы по коллективному заявлению дольщиков одного из жилых комплексов расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Гражданка А. признана подозреваемой. Она задержана в городе Астане", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подозреваемую в порядке статьи 128 УПК РК водворили в изолятор временного содержания ДП Астаны. Досудебное расследование продолжается.

Сам Алмас Абдыгаппаров летом 2022 года был осужден судом в Алматы. Он был признан виновным в хищении вверенного имущества в особо крупном размере и ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на пять лет.