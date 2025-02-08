Памятка для пассажиров: как не остаться без пауэрбанка в аэропорту Казахстана

Казахстанцы, собираясь в поездку, часто берут с собой портативное зарядное устройство (power bank). Однако далеко не все знают, что его перевозка в багаже может обернуться неприятным сюрпризом на досмотре. Авиакомпания FlyArystan напоминает: пауэрбанк разрешено перевозить только в ручной клади, и его мощность не должна превышать 160 Вт·ч, передает Liter.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Power bank – не единственный предмет, требующий особых условий перевозки. Литий-ионные и литий-металлические батареи также попадают под строгие правила. Перед полетом лучше заглянуть на сайт авиакомпании в раздел “Багаж” и убедиться, что ваш гаджет соответствует требованиям безопасности.

Перевозка запрещенных веществ и предметов строго регламентирована.

Кроме того, сотрудники службы безопасности аэропорта могут задать дополнительные вопросы по содержимому ручной клади и багажа. Если пассажир не выполнит требования безопасности, его вещи могут быть сняты с рейса, а авиакомпания не несет ответственности за возможные финансовые потери.

Перед поездкой стоит заранее ознакомиться с правилами, чтобы избежать неприятных ситуаций. Ведь один забытый в чемодане пауэрбанк может испортить весь отпуск.