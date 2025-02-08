"Спальный" автобус на трассе Алматы – Екатеринбург шокировал полицейских Костаная

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Вместо привычных сидений в салоне были установлены 36 спальных мест, передает пресс-служба ДП Костанайской области. Водителем оказался 40-летний житель Туркестанской области, который предлагал пассажирам незаконный способ регулярных междугородних перевозок.

Оказалось, что в автобусе использованы конструкции, которые не прошли технические испытания и соответствующие экспертизы.

Фактически водитель самовольно внес изменения в конструкцию автобуса, без подтверждения их безопасности, - говорится в сообщении.

Полицейские запретили эксплуатацию данного автобуса до устранения всех недостатков. Водителю назначили штраф в размере 60 тыс. тенге за переоборудование автобуса без соответствующего разрешения.