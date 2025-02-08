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08.02.2025, 11:14

Подростка подозревают в смерти сверстника в Кызылординской области

Новости Казахстана 0 449

17-летний подросток подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть девятиклассника, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведутся необходимые следственные действия, в том числе полицией изучаются все материалы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении двух других лиц, причастных к данному преступлению, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в полиции.

Стало известно, что внесено соответствующее представление в областное управление образования.

Сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем.

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