Подростка подозревают в смерти сверстника в Кызылординской области

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведутся необходимые следственные действия, в том числе полицией изучаются все материалы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении двух других лиц, причастных к данному преступлению, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в полиции.