Подростка подозревают в смерти сверстника в Кызылординской области

17-летний подросток подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть девятиклассника, передает ИА «NewTimes.kz».
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.
В настоящее время ведутся необходимые следственные действия, в том числе полицией изучаются все материалы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении двух других лиц, причастных к данному преступлению, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в полиции.
Стало известно, что внесено соответствующее представление в областное управление образования.
Сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем.
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