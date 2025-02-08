Чеченка сбежала от мужа в Казахстан: девушка обратилась к общественности

Фото: кадр из видео

Подробности

Видео опубликовала российская правозащитница правозащитница Светлана Анохина. Девушка сообщила, что в настоящее время находится в безопасном месте.

Хочу сказать всем спасибо. Благодарю вас всех. Кто-то за меня переживал, поддерживал. Я нахожусь в безопасном месте, не переживайте. Всё хорошо. Как видите – жива, здорова, - сказала она.

Также своим комментарием поделилась сама правозащитница. Она поблагодарила неравнодушных людей за поддержку.

Сейчас Эльза в безопасном месте. Никаких подробностей сообщить не можем, просто очень рады, что она наконец может отоспаться, поесть, передохнуть. Ей предстоит ещё много чего, но в ближайшее время она может выдохнуть, - добавила Светлана Анохина.

История

Напомним, Эльза Солтаева сбежала из дома 3 февраля. Утверждается, что девушка подвергалась бытовому насилию. Сообщалась, что родственники девушки уже едут за ней в Казахстан и уговаривают "поговорить". 5 февраля её задержала полиция Атырауской области по заявлению родни, однако позже Солтаеву отпустили.

Солтаева опасается, что если правоохранители передадут ее семье, то она не останется в живых.